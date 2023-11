CALCIO PRIMA E SECONDA CATEGORIA. Gambassi in casa dell’Atletica Castello

Archiviata la sospensione forzata per l’alluvione che ha colpito la Toscana la settimana scorsa, oggi alle 14.30 il Gambassi ha sulla carta una buona chance per dare continuità all’ultima vittoria interna contro la Ginestra. Per il girone C di 1ª Categoria, infatti, i giallorossi saranno di scena a Firenze sul campo dell’Atletica Castello, formazione terzultima in classifica con 6 punti, la metà di quelli conquistati finora dal team di Gangoni. Scendendo in Seconda Categoria, invece,nel girone D il Ponte a Cappiano ospita al Mediceo il Capannoli con l’obiettivo di centrare il quarto successo di fila e mantenersi agganciato alla vetta. L’Aurora Montaione sarà invece impegnato a Pontedera sul difficile campo del Bellaria Cappuccini, attualmente secondo. Infine, nel raggruppamento F doppia trasferta per le due compagini empolesi Santa Maria e Monterappoli. I gialloblù allenati da Tamburini saranno a Vernio, con la possibilità di agganciare i rivali a quota 11, mentre la squadra di Coppola se la dovrà vedere a Firenze contro la corazzata Laurenziana.