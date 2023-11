Calcio prima e seconda categoria. Gambassi nella tana della capolista

Assalto alla vetta. Oggi alle 14.30 a Barberino val d’Elsa il Gambassi proverà a scavalcare l’attuale capolista del girone C di 1ª Categoria. I padroni di casa, già battuti 3-0 in Coppa Toscana dai termali, hanno infatti solo 2 lunghezze di vantaggio sui ragazzi di mister Gangoni. Scendendo in 2ª Categoria, nel girone D scontro diretto in chiave play-off per il Ponte a Cappiano. Alle 14.30 al Mediceo i calligiani ricevono infatti il Capanne, che con i suoi 15 punti insegue a -2 la squadra di Bettarini. Nel medesimo raggruppamento sfida importante per la salvezza, invece, per l’Aurora Montaione, di scena alla stessa ora a Corazzano. Infine, per quanto riguarda il girone F il Monterappoli è atteso a Poggio a Caiano per tirarsi fuori dalla zona che scotta, mentre il Santa Maria ospita al Biagioli il Virtus Comeana. Entrambe le avversarie delle empolesi hanno i loro stessi punti in classifica. Anche queste 2 gare inizieranno alle 14.30.