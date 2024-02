Calcio Prima e seconda categoria. Gambassi nella ’tana’ della Sancascianese, monterappoli a caccia di conferme

Scontro diretto in chiave play-off nel girone C di Prima Categoria per il Gambassi, impegnato oggi alle 15 a San Casciano val di Pesa. I gialloverdi locali inseguono infatti i termali, lontani 2 punti dagli spareggi promozione, con appena 2 lunghezze di distanza. Detto che mister Gangoni dovrà fare a meno dello squalificato Salerno, le due squadre si sono già affrontate 2 volte in questa stagione, in entrambi i casi a Gambassi Terme, con una vittoria della Sancascianese (2-0 all’andata) e un pari (2-2 in Coppa Italia).

Scendiamo adesso in Seconda Categoria, partendo dal raggruppamento D dove prosegue la corsa a tre in testa alla classifica tra Stella Rossa Castelfranco, Ponte a Cappiano e Acciaiolo. I calligiani, secondi a 6 punti dalla prima e con 2 di vantaggio sulla terza, sono però attesi alle 15 da una trasferta quanto mai complicata sul campo del Crespina, quarto a meno 5 dagli uomini di Bettarini, che all’andata ebbero la meglio con un rocambolesco 3-2. Per il match odierno, invece, non sarà disponibile Polimeni, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Nello stesso girone e alla medesima ora di inizio l’Aurora Montaione riceve il Capannoli in una gara dove sarà importante non sbagliare visto che i rossoblù sono penultimi in piena lotta per non retrocedere, mentre gli ospiti non hanno del tutto abbandonato l’idea di rientrare nei play-off. Chiudiamo infine con il raggruppamento F, dove entrambe le compagini empolesi impegnate scenderanno in campo tra le mura amiche alle 15. A Cambiano i neroverdi di mister Coppola ospitano il Prato Sport, avversario sulla carta abbordabile come dimostra la graduatoria: i pratesi sono penultimi con 8 punti in meno del Monterappoli. Al Biagioli di Santa Maria sfida più ardua invece per i gialloblù di Tamburini contro la Laurenziana, terza forza del campionato ma già battuta all’andata.