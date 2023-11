Calcio Prima e seconda categoria. Il Capezzano nella tana della capolista può fare un favore anche al Forte 2015

L’undicesima giornata propone due gare chiave per le posizioni di vertice. Il Capezzano quarto e in serie positiva da cinque turni rende visita al Marginone capolista. Spettatore attento sarà il Forte 2015 che ospitando il Pescia penultimo potrebbe avere la chance giusta per il controsorpasso in vetta nel caso in cui ottengano i tre punti e al tempo stesso i ragazzi di Coli fermino la marcia dei pistoiesi. Tutti a disposizione tra le fila degli squali, i biancoazzurri sono in serie positiva da otto turni e affrontano una delle difese peggiori del torneo, i presupposti per una vittoria ci sono tutti ma il tecnico mette in guardia: "Chi pensa a una gara facile si sbaglia di grosso, queste sono le partite più difficili da affrontare e che nascondono più insidie".

Altro test per le ambizioni di alta classifica per il Capezzano che va a Marginone con due buone notizie, i rientri dal primo minuto di capitan Mattia Egidio Pacini e Della Latta mentre ci sarà da aspettare invece per vedere di nuovo in campo Barsotti alle prese con un infortunio e Correia che deve sempre scontare quattro domeniche di squalifica. "Oggi non si potrà commettere il minimo errore, ci siamo allenati bene e non giocheremo una gara di rimessa, abbiamo le nostre chance", dice il tecnico Riccardo Coli.

Il Corsanico è impegnato sul campo del Serricciolo, assenze pesanti per lo scacchiere orange quelle di Bruno Simonini e Del Frate. "Ripartiamo con fiducia dall’ultima buona prestazione", così il tecnico Stefano Maffei mentre la nuova Torrelaghese di Riccardo Giannini parte da una gara molto impegnativa sulla carta: al campo Martini arriva infatti lo Staffoli terzo in classifica e per i gialloviola il tempo degli errori è ormai scaduto.

Seconda categoria. Lo Sporting Camaiore ospita al Cavanis l’Atletico Carrara distante appena un punto, per i camaioresi in netta ripresa nelle ultime settimane chance per mettersi definitivamente alle spalle il momento buio. Il Massarosa è invece impegnato in trasferta a Montignoso, così come il Lido di Camaiore di scena a Monzona.