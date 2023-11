Calcio Prima e Seconda categoria. Il CF 2001 alla prova Cerbaia. Il Tavola attende il Mezzana

Il meteo ha messo nuovamente a dura prova il territorio, nelle scorse ore. Salvo nuovi rinvii di singole partite però, la nona giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si svolgerà regolarmente dalle 14,30 odierne. Nel girone C di Prima Categoria, il C.F. 2001 vuole restare in zona playoff, facendo risultato nella tana del Cerbaia. Lo Jolo mira invece a tornare nelle zone nobili e battendo al Fantaccini la Folgor Calenzano gli uomini di Diodato centrerebbero l’obiettivo. Il CSL Prato Social Club andrà a Firenze per vedersela contro l’Isolotto fanalino di coda del raggruppamento. Scendendo nel girone E di Seconda, il Montemurlo Jolly proverà un nuovo assalto alla vetta violando il campo del San Niccolò. I montemurlesi potrebbero beneficiare di un assist dal Chiesanuova, qualora riuscissero a regolare o a bloccare sul pari la Montagna Pistoiese allo Scirea. Il Prato Nord vuole mettersi alle spalle gli effetti dell’alluvione sul Galleni: il club ospiterà la Virtus Comeana il prossimo mercoledì in Coppa Toscana, ma oggi sarà di scena contro il Pistoia Nord. A completare il quadro, Olimpia Quarrata – Galcianese e La Querce – Borgo a Buggiano. Nel girone F, l’unica gara rinviata è ad oggi è Vernio – Santa Maria. La capolista Pietà 2004 riceverà il Prato Sport e il Tavola attende il Mezzana, per quanto riguarda la lotta per le primissime posizioni. Proverà a rialzarsi anche il Poggio a Caiano, che al Martini affronterà il Real Peretola. La Virtus Comeana sarà infine di scena in trasferta contro il Doccia.

Giovanni Fiorentino