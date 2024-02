Calcio - Prima e Seconda categoria. Il clou è il derby. Atletico-Folgor all’"Henderson»

Quinta giornata di ritorno nei campionati di Prima e Seconda categoria, a cominciare dal girone "A" di Prima categoria, sempre in mano alla capolista Marginone che ospita l’ inseguitore Forte dei Marmi: seppure nettamente staccato, rappresenta un avversario molto difficile per i verdearancio che hanno, comunque, a disposizione un autentico match-ball per dare un’ulteriore spallata al torneo. Oltre a questa sfida di cartello, da segnalare l’atteso derby dell’ "Henderson" fra i rossoneri dell’ Atletico Lucca e la Folgor Marlia. A completare il quadro che offre una domenica fondamentale: Capezzano-Academy Porcari, Corsanico- Corsagna e Capannori-Mulazzo.

In Seconda categoria, girone "B", trasferta-trappola per il Gorfigliano Diavoli Neri che, forte di un dominio finora incontrastato, scende al comunale "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano contro i biancocelesti di Paolo Del Barga che lottano per la salvezza e proveranno a metterli in difficoltà. Gorfigliano, comunque, favorito dal pronostico; mentre, dietro, si sgomita per le posizioni play-off. Piazza "55" - Montecarlo è una delle gare più interessanti, mentre l’Academy Tau sale a Fornaci, il Gallicano a Barga ed il Ghivizzano si gioca molto sul campo del Migliarino Vecchiano. Completano il quadro del girone "B": San Macario Oltreserchio - Monteserra e Molazzana-Pontecosi Lagosì. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15.

Flavio Berlingacci