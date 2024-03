Calcio Prima e Seconda Categoria: il Monterappoli ferma la capolista, sconfitta per il Santa Maria che scivola in zona play-out. Gambassi, buon pari. Esulta il Ponte a Cappiano

Nel girone C di Prima Categoria buon punto per il Gambassi che pareggia per 1-1 in casa contro la seconda forza del campionato Folgor Calenzano. A passare in vantaggio sono gli ospiti che a metà primo tempo sbloccano la gara, il Gambassi sfiora subito il pareggio con Fontanelli ma il suo tiro viene salvato sulla linea.

Sarà poi proprio Fontanelli a trovare la rete del pari sul rigore, con il Gambassi che prima del 90’ subisce anche l’espulsione di Vallesi per doppio giallo. I locali rimangono sempre a -3 dai play-off.

Nel girone D di Seconda Categoria il Ponte a Cappiano vince lo scontro al vertice casalingo contro l’Acciaiolo consolidando il secondo posto e portandosi a +4 proprio sui diretti concorrenti. A portare in vantaggio i locali ci pensa Donati dal dischetto, nella ripresa il Ponte a Cappiano resta in dieci a causa dell’espulsione di Rossi. Al 78’ i padroni di casa chiudono poi definitivamente i conti con la doppietta personale di Donati. Nello stesso girone arriva anche il secondo successo consecutivo dell’Aurora Montaione, che vince per 2-0 contro il Castelfranco grazie alle reti di Ciampolini e Pieroni. Con questo successo il Montaione sale a +3 dalla zona play-out.

Nel girone F di Seconda categoria pareggio esterno del Monterappoli in casa della capolista Daytona. Perde invece 2-1 il Santa Maria contro il Tavola di Prato, scivolando di nuovo in zona play-out.