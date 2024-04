Calcio - prima e seconda categoria. Si mette male per il Tempio. Atletico Casini Spedalino vola

Un turno dai due volti, il ventiseiesimo andato in archivio pochi giorni fa per quel che concerne i campionati di Prima e Seconda Categoria. Perlomeno per le squadre di Pistoia e provincia, a ben vedere: partendo dalla Prima Categoria, il piatto piange nel girone A, da cui sono arrivate solamente sconfitte. E’ caduto il CQS Pistoia, che aveva l’occasione per uscire dalla zona playout: il Mulazzo alla fine ha vinto 1-0. Stesso risultato con cui il Giovani Via Nova è stato battuto dal Romagnano, mentre al Tempio Chiazzano non è bastata una doppietta di Santini: l’Atletico Lucca si è imposto per 3-2 e gli uomini di Panati vedono farsi sempre più concreto lo spettro della retrocessione. Notte fonda per il Pescia, già retrocesso, annichilito fra le mura amiche dal Forte dei Marmi con un 6-0 di stampo tennistico. Pollice alzato, nel girone C, per Quarrata e Amici Miei: i giallorossi quarratini si sono aggiudicati lo scontro diretto per i playoff contro la Folgor Calenzano grazie alle reti di Doumbia e Campana (2-1). I fiorentini possono però contare su cinque lunghezze di margine e sarà quindi necessario fare di più per mantenere vivo il sogno. Betti, Agostiniani e Baldi hanno invece guidato la riscossa degli Amici Miei: il 3-0 sul Banti Barberino ha permesso intanto agli aglianesi di uscire dalle sabbie mobili.

Scendendo in Seconda Categoria, continua la marcia dell’Atletico Casini Spedalino: Ciaccio ha deciso con un assolo il match con una delle dirette concorrenti alla promozione qual è la Montagna Pistoiese, consentendo alla banda Marchiseppe di mantenere la testa del girone E e il punto di vantaggio sul Montemurlo Jolly. La Virtus Montale è invece caduta a sorpresa nella tana della Galcianese: i pratesi si sono imposti 1-0 e la formazione di Nencini è crollata in quarta posizione, a quattro lunghezze dall’Atletico. Ne ha quindi approfittato il Cintolese, che ha sconfitto il Borgo a Buggiano con il medesimo punteggio: terzo posto momentaneo, a due punti dal vertice. Pallara e Rinaldini hanno griffato l’1-1 tra Pistoia Nord e San Niccolò, mentre l’Olimpia Quarrata ha rifilato un tris al Montale Pol.90 Antares (Pacini, Gieka e Niccolai). D’Angiolillo ha infine certificato l’1-0 del Montalbano Cecina con il San Felice.