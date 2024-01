Calcio Prima e Seconda Categoria. Week-end senza sconfitte per le squadre locali. Gli squilli sono di Ponte a Cappiano e Santa Maria

Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un week-end positivo per le squadre locali impegnate in Prima e Seconda Categoria. Non si è infatti registrata nessuna sconfitta. Due gli squilli, entrambi in Seconda Categoria. Partiamo da quello del girone D, dove il Ponte a Cappiano espugna Santa Maria a Monte ed aggancia l’Acciaiolo al secondo posto a quota 33, 6 punti meno della capolista Stella Rossa Castelfranco. Esattamente come nel turno precedente a Pontedera contro il Bellaria, anche stavolta è la premiata ditta Becherucci-Donati a firmare il 2-1 con cui i calligiani portano via l’intera posta in palio dal campo del fanalino di coda. L’altra vittoria è arrivata invece nel raggruppamento F grazie al Santa Maria, capace di regolare 2-1 in casa il Prato Sport. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione dell’esperto difensore centrale Mori, infatti, i ragazzi di mister Tamburini hanno avuto la meglio con le reti di bomber Carraro e Serino. Raggiungendo il bottino di 20 punti, quindi, i gialloblù empolesi si tolgono nuovamente dalla zona play-out, scavalcando anche il Monterappoli, uscito comunque indenne dal campo del Real Peretola. I neroverdi di mister Coppola si possono anche rammaricare per una traversa colpita al 25’ da Scappini, su cross di Fanuele, ma visti poi gli infortuni di Pace e Stefanelli prima dell’intervallo lo 0-0 alla fine non è certo da buttare. Stesso risultato con cui nel girone D l’Aurora Montaione è tornato da Crespina (gli arancioblù restano a meno 2 dalla salvezza diretta) e che nel C di Prima Categoria il Gambassi ha colto sul terreno del Prato Social Club (termali sempre a meno 7 dai play-off).