Calcio: Prima e Terza categoria. La Torrelaghese cambia. Sporting Forte avanti

Un cambio di allenatore in Prima categoria (alla Torrelaghese) ed un derby versiliese di Coppa provinciale in Terza categoria (dove l’ha spuntata lo Sporting Forte dei Marmi sullo Stiava volando alle semifinali).

Prima categoria. La Torrelaghese, che sta andando assai male nel campionato di Prima categoria Toscana (girone B), dopo la pesante sconfitta di domenica 3-0 con La Cella ha deciso di cambiare allenatore esonerando Fabrizio Baldini (che era subentrato nel finale della scorsa stagione a Simone Passaglia salvando i gialloviola senza playout) e puntando su un nome “a sorpresa“: Riccardo Giannini, 65enne di Pietrasanta che era fermo da un paio di anni e che ora torna in pista nel tentativo di rialzare un team in difficoltà.

Coppa Terza categoria. Lo Sporting Forte dei Marmi si impone 3-0 sul sintetico amico di via Versilia nel derby contro lo Stiava e chiude così il triangolare valevole come quarto di finale (in cui figurava pure il SalaVetitia Seravezza FC) da primo con 4 punti (3 per lo Stiava, 1 per il Seravezza FC) andando in semifinale. Decisive mercoledì sera per i nerazzurri le reti di Macchiarini nel primo tempo e di Alessio Maggi, poi nella ripresa il tris a firma Gabriele Maggi. Lo Sporting Forte dell’allenatore Andrea Fiaschi nella semifinale secca del 24 gennaio prossimo affronterà in trasferta il San Lorenzo (l’altra semifinale tutta lucchese sarà invece tra l’Atletico Castiglione e il Valfreddana).