Calcio, prima giornata nella Coppa Italia di Promozione. Lunghi regala al Beverino la vittoria sul Follo

Gol a grappoli a Sarzana fra la Tarros e il Canaletto Sepor, ma è quello su calcio piazzato di Lunghi a fare del Beverino la squadra vincente (nel derby sul Follo) della giornata d’apertura di Coppa Italia in Promozione. Senza reti invece il confronto tra Magra Azzurri e Levanto giocato a Santo Stefano Magra. Nel match a Follo, Lunghi prima si procura una punizione appena fuori area, per poi trasformarla con una pennellata delle sue sancendo l’ 1-0 per il Beverino. Nel primo tempo un palo per parte. Nessuna rete al ’Camaiora’ fra Magra Azzurri e levantesi, ma specie nella prima metà di gara, discreto ritmo e gioco accettabile. Un paio di nette palle-gol per parte: ma portieri molto attenti... E veniamo al ’festival del gol’ (3-3) che ha caratterizzato la sfida fra Tarros Sarzanese e Canaletto. Canarini in vantaggio in avvio con un colpo di testa di Pedaci su corner di Campagni. I padroni di casa pareggiano subito con Musetti, su sbandamento della difesa ospite e prima del riposo sorpassano con Fabiani, a suggello di pregevole manovra corale. Nuova parità a inizio ripresa con Bouhrame lesto a riprendere una respinta del portiere rossonero. Poco dopo la mezz’ora il controsorpasso’ gialloblù col subentrato Maccarone su cross del solito Pedaci. Sembra finita ma proprio in extremis Daniele Petriccioli (entrato nella ripresa) decreta il definitivo pari.