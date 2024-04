Calcio Prima Romagnano in emergenza uomini. Rientra lo squalificato Viaggi contro il Cqs Pistoia

La penultima trasferta della stagione porta il Romagnano questo pomeriggio (ore 15,30) ad Agliana per la sfida contro il Cqs Pistoia. Gli amaranto ritrovano un avversario già battuto in casa per 2 a 0 lo scorso dicembre e che gli è dietro di 6 punti. I pistoiesi, quintultimi nel girone, sono in lotta per uscire dalla zona playout. E’ al riparo da ogni pericolo di classifica, invece, la formazione allenata da Michele Dati che vuole in ogni caso onorare al meglio queste ultime quattro giornate del campionato di Prima Categoria.

Si è allargata, purtroppo, la lista degli indisponibili in casa romagnanese. Al già lungo elenco degli infortunati che annoverava Biagini Mirko, Ceccarelli, Fantoni, Lezza e Panaino si sono aggiunti il difensore Maestrelli e Peroni. Tra i convocati non sono rientrati neppure Boemio, Melis e Pedrazzi e alla fine saranno in 18 i giocatori a spostarsi in terra pistoiese. Tra questi ritorna il centrocampista Viaggi, che ha scontato la scorsa domenica il suo turno di squalifica, e potrà dare il suo contributo a gara in corso o dal primo minuto.

