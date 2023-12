Calcio prima-seconda. Cerbaia in ritmo. Coppa Toscana. I risultati terzo turno

Mercoledì in campo per molte squadre dilettanti. Si è giocato un recupero nel Girone C della Prima Categoria. Era una delle partite rinviate il 5 novembre scorso per il maltempo, che le due società hanno deciso di anticipare rispetto al 23 dicembre fissato dal Comitato Regionale. Il Cerbaia ha vinto per 3-0 sul campo dell’Isolotto, con doppietta di Christian Marino (22’ e 38’) e rete di Calvetti (85’).

Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria si è svolto il terzo turno a eliminazione diretta. La Gallianese ha battuto per 3-0 la Sancat. I mugellani hanno segnato due reti nel primo tempo con Simiele (30’) e Mengoni (35’), chiudendo poi i conti con Ujku (60’). Successo in trasferta per l’Audace Legnaia, che ha espugnato il campo della Laurenziana per 3-0. I gol sono stati realizzati da Bini (40’), Keqi (47’) e Silvestri (54’). Vittoria casalinga per l’Impruneta Tavarnuzze, che ha superato per 2-0 il Monteroni con reti di Marcucci (49’) e Niccolò Lanfranchi su rigore (81’). Gli empolesi del Monterappoli, sul proprio campo, hanno battuto per 3-2 i pratesi della Virtus Comeana. La coppa riprenderà nel nuovo anno, il 10 gennaio.