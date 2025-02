Calcio Prima, Seconda e Terza. Punta Marina-Porto Fuori resta 0-3. La gara fu sospesa per malore

Serata di recuperi per il calcio dilettantistico con diverse partite in programma. Nel girone G di Prima Categoria nessuna squadra ravennate in campo ma vittoria della Pianta 2-1 sul Vecchiazzano (26’ pt Canaku, 5’ st Dabre (V), 28’ st Broletti Zanotti). Pianta che così raggiunge il Meldola al quinto posto, scavalcando il Real Fusignano, al momento estromesso dalla zona playoff.

Nel girone N di Seconda, si giocano gli ultimi 22’ di Punta Marina-Porto Fuori con il risultato che non cambia dallo 0-3 (33’ pt Chucks, 35’ pt Garavini, 20’ st De Simmeo) con cui era stata fermata la gara al 68’ per il malore in campo – per fortuna senza gravi conseguenze – di un giocatore degli adriatici: dunque il Porto Fuori raggiunge il Vita al sesto posto.

Ben tre recuperi, invece, nel girone A di Terza Categoria con risultati anche inaspettati. Nel big match di giornata la Marradese, terza in classifica, stoppa sullo 0-0 il Godo che quindi si avvicina alla capolista San Zaccaria: ora è a -3 ma ha già riposato. Travolgente il Wild Bagnara, in grande spolvero: rifila un pesante 4-0 al Junior Cervia e raggiunge, in zona playoff, il Giovecca, a sua volta battuto 1-3 in casa dal Saline Romagna, malgrado la 9ª rete in campionato di Martini. Girone A,19ª giornata, recuperi: Giovecca-Saline Romagna 1-3 (23’ pt Perifano, 30’ pt Martini (G), 34’ pt Ceccaroni, 40’ st K. Beqo), Godo-Marradese 0-0, Wild Bagnara-Junior Cervia 4-0 (18’ pt Poli, 24’ pt Adinolfi, 27’ st Dal Bosco, 46’ st Gulmanelli).

Classifica: S. Zaccaria 46; Godo 43; Marradese 40; Pol. Camerlona 39; S. Romagna 32; J. Cervia 29; Atlas 26; Giovecca, W. Bagnara 25; M. Bubano 21; L. Adriano 20; St. Azzurra 18; Coyotes 16; E. Mattei 10; Lectron 7.

u.b.