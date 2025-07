Calcio Promozione

Il varo del nuovo staff tecnico ed atletico dei Mobilieri Ponsacco che questa stagione disputeranno il campionato di Promozione ormai è cosa fatta. Le ultime battute sono del nuovo direttore tecnico il geometra 45 enne ponsacchino Stefano Macchi ma con un ventennio di carriera iniziato come area scouting nelle categorie dilettanti fra le quali Fucecchio e Urbino Taccola all’epoca di Valerio Sisti presidente, fino ad assumere impegni e cariche professionali come capo osservatore del Sud Tirol serie C sfiorando la B.

"Purtroppo il lavoro nella mia città – dice Macchi – mi ha condizionato, e dopo un anno sabbatico ho ripreso coprendo per un triennio il ruolo di osservatore del settore giovanile a Parma. Negli ultimi due anni sono stato capo osservatore alle Dolomiti Bellunesi serie C. Il rapporto da oltre un decennio con Sisti mi ha dato la chance come direttore tecnico di lavorare per la città con mia grande soddisfazione. Ho conosciuto il ds Walter Gambini, lavoreremo bene insieme. La Promozione è campionato difficile dove vale più la battaglia che la tecnica, siamo preparati ed abbiamo costruito un team con un forte spogliatoio. Promettiamo lavoro a 360 con l’obiettivo di ridare entusiasmo ad una piazza come Ponsacco, con una squadra nuovissima che avrà come mister un allenatore esperto come Polzella. Questi gli atleti per il raduno al Comunale 11 agosto.

Portieri: Campinotti ’04 (confermato), Becherini ’06 Perignano, Colucci ’04 S. Miniato.

Difensori: Gemignani ‘98 (C.), Mancini ‘94 (C.), Ficarra ’00 San Miniato, Andrea Aliotta ’91 Urbino Taccola, Giusti ’02 Pecciolese, Papini ’96 Cenaia.

Centrocampisti: Niccolai ’04 San Giuliano, Ficarra ’00 San Miniato, Puccini ’00 Cenaia, Marinari ’95 Urbino Taccola, Pisani ’06 (C.).

Attaccanti: Sciapi ’91 Fucecchio, Taraj ’96 Perignano, Rigirozzo ’00 Fucecchio, Marrocco, ’06 (C,), Kapplani ’06 (C.), Calloni ’06 Cenaia.

Luciano Lombardi