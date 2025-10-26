Calcio Promozione. Acquaviva battuta. La Nuova Foiano vince di misura
ACQUAVIVA
0
NUOVA FOIANO
1
ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Parricchi, Laudani, Leonardi, Pandolfi, Bianchi, D’Antonio Casagni (61’ Fiorilli), Cappelli, (58’ Contemori), Rihani (86’ Muccifori), Ferretti. Allenatore Cresti.
NUOVA FOIANO: Antonielli, Borgogni, Leti, Lombardi A., Seri, Di Lullo, Rustici, El Jallali, Lombardi F., Peluso, Bernardini. Allenatore Piccirillo.
Rete: 49’ Peluso.
ACQUAVIVA DI M. – Dopo due vittorie consecutive, l’Acquaviva subisce una sconfitta di misura: uno 0-1 con rammarico, a causa di qualche episodio avverso di troppo. Per la Nuova Foiano tre punti importanti in un momento complicato per la scomparsa del dirigente Lorenzo Liberatori, ricordato dalla società di casa con un mazzo di fiori. Equilibrio nel primo tempo, con una occasionissima per l’Acquaviva: gran parata al 40’ del reattivo Antonielli che toglie dall’angolo un preciso rasoterra di Cappelli. Azione decisiva al 49’: corner per gli ospiti dalla destra, palla a Peluso che calcia dal limite dell’area trovando il varco giusto per il vantaggio ospite. Reagisce l’Acquaviva. Al 57’ un destro al volo di Cappelli, alto, e al 71’ Ferretti viene atterrato in area, ma l’arbitro invita a continuare. Finisce così 1-0 per la Nuova Foiano.
