Calcio Promozione. Acuto della Lunigiana. Maliseti, niente da fare

MALISETI SEANO: Mardale, Aiazzi, Menichetti A., Badiani, Campani, Paoli, Breschi, Perillo, Llana, Robi, Cavalieri C.. A disp.: Cavalieri A., Menichetti F., Ingrassia, Chiti, Asara, Sinteregan, Osasumwen. All.: Di Vivona.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Razzoli, Miceli, Menichetti, Bellotti, Filippi, Verdi, Seghi, Grasselli, Gabrielli, Bruzzi, Simonelli. A disp.: Cacchioli, Magistrelli, Costi, Scaldarella, Agolli, Ghiselli, Petracci, Iaropoli, Vicari. All.: Maurelli.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 27’ Seghi.

Niente da fare per il Maliseti Seano. Anche l’ultimo turno infrasettimanale della stagione si chiude con una sconfitta dei padroni di casa, stavolta battuti di misura dalla corazzata Lunigiana Pontremolese e ancora fermi al penultimo posto, nel girone A di Promozione, con 14 punti. Gara combattuta ed equilibrata al "Comunale" di Maliseti. Partono forte i padroni di casa, che hanno subito una buona occasione con Cavalieri C., che sguscia in area di rigore e cade a terra dopo un contatto con Verdi, ma il direttore di gara vede in realtà un fallo dell’attaccante pratese e assegna la punizione agli ospiti invece del tanto acclamato calcio di rigore. La Lunigiana Pontremolese non si fa intimorire e reagisce prontamente da par suo, confermandosi squadra di alta caratura e trovando il vantaggio al 27’ con un missile di controbalzo da fuori area di Seghi, che non lascia nemmeno il tempo a Mardale per tentare l’intervento in tuffo. La gara resta accesa e molto maschia, con mischie e contrasti, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa il Maliseti tenta il tutto per tutto per agguantare almeno il pareggio, mentre gli ospiti gestiscono il vantaggio in attesa della giusta opportunità per chiudere definitivamente la partita.

L.M.