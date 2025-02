Calcio Promozione. Al Pienza basta un gol di Guerra

PIENZA1FIESOLE CALCIO0

PIENZA: Pelliccione, Berardi, Bonari, Pinsuti, Guerra, Bianciardi, Veliz Coccolo, Camillucci, Venuto, Vannini, Begnardi.Panchina: Biagiotti, Barbieri, Battistelli, Marku, Pecci, Pinsuti, Rosati, Valente. Allenatore Camillucci

FIESOLE CALCIO: Mariotti, Meini, Nencioli, Alfani, Fantechi, Liberati, De Simone, Russo, Gigli, Olivieri, Forconi.Panchina: Raveggi, Barzini, Marchi, Labardi, Rachidi, Failli, Ignesti. Allenatore Selvaggio.

Arbitro: Calise di Piombino.

Rete: 25’pt Guerra.

PIENZA – Basta un gol di Guerra poco dopo la metà del primo tempo al Pienza per tornare al successo dopo due ko di fila. Il Fiesole dopo aver subito il bel gol del centrocampista di casa ci ha provato in tutti i modo senza però far soffrire troppo la formazione di Camillucci. Nella ripresa molti falli e tante interruzioni. Nel lunghissimo recupero il Pienza è andato vicino al raddoppio col bomber Venuto che però in contropiede è arrivato troppo stanco davanti a Mariotti vanificando una grande occasione. Ma vince comunque il Pienza.