Calcio Promozione, alle 15.30 la terza giornata di campionato. La Dozzese per difendere la vetta. Valsanterno, missione continuità

Giornata di campionato per le squadre imolesi di Promozione, Valsanterno e Dozzese giocheranno alle 15.30 il terzo turno del girone d’andata. In testa al girone c’è la neo promossa Dozzese a punteggio pieno, la capolista giocherà sul campo di Vado con il Valsetta Lagaro, un match impegnativo con un’avversaria che sul proprio terreno di gioco fa sempre grandi prestazioni in un ambiente molto caldo. Fin qui i dozzesi hanno sopreso tutti per come si sono approcciati al salto di categoria, i mezzi per continuare a fare bene non mancano.

Impegno in trasferta anche per la Valsanterno, i borghigiani andranno a far visita al X Martiri, un incontro importante per i ragazzi di Alberto Benazzi a caccia del terzo risultato consecutivo per non perdere contatto dalla vetta della graduatoria. Avere la meglio in terra estense non è mai una passeggiata e la gara odierna non si sottrae a questa prerogativa.

Promozione girone C (3a andata): Atletico Castenaso-Petroniano, Casumaro-Masi Torello, Centese-Granamica, Faro Gaggio-Felsina, MSP Calcio-Valsetta Lagaro, riposa Gallo.

La classifica: Dozzese e MSP Calcio 6; Valsanterno, Faro Gaggio, Casunaro, Felsina e Valsetta Lagaro 4; Masi Torello, Atletico Castenaso, X Martiri 3; Sparta Castel Bolognese 2; Centese, Petroniano e Virtus Castelfranco 1; Bentivoglio, Gallo e Granamica 0.