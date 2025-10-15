Calcio Promozione: alle 20.30 si disputano i trentaduesimi. Un mercoledì da leoni in Coppa. Faro-Valsetta e altri tre derby
Sarà un mercoledì di coppa quello di oggi per le otto formazioni bolognesi che militano in Promozione. Alle 20,30 andranno infatti in scena i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con le nostre otto portacolori – tutte inserite nel girone C – che, per motivi di vicinanza territoriale, disputeranno ben quattro derby.
Al ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano si giocherà Faro Gaggio-Valsetta Lagaro, ad Anzola dell’Emilia si sfideranno Felsina e Atletico Castenaso, al ‘Soverini’ di Minerbio si affronteranno Granamica e Bentivoglio mentre a Ponterivabella andrà in scena la sfida tra l’Msp ed il Petroniano.
Come è noto, la Coppa Italia di Promozione non garantisce – per la squadra vincitrice – alcun salto di categoria, se non la collocazione al quinto posto nella graduatoria delle ripescabili alle spalle delle quattro vincitrici dei playoff di girone. Si tratta, proprio per questo motivo, di una competizione utilizzata dagli allenatori per dare minuti a tutti quei giocatori che, generalmente, trovano meno spazio in campionato.
In caso di parità al 90’ non si andrà ai tempi supplementari, ma si procederà direttamente con i calci di rigore.
Questo il programma completo del girone C: Casumaro-Masi Torello Voghiera (a Reno Centese), Centese-X Martiri (a San Matteo della Decima), Faro Gaggio-Valsetta Lagaro, Felsina-Atletico Castenaso, Granamica-Bentivoglio, Msp-Petroniano, Valsanterno-Sparta Castelbolognese, Virtus Castelfranco-La Pieve Nonantola.
