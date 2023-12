Calcio Promozione. Amara sconfitta per la Chiantigiana. Subbiano cinico

SUBBIANO

2

CHIANTIGIAna

1

SUBBIANO: Lancini, Parati, Poponcini, Giustini, Gisti, Bidini (50’ Sereni), Nocentini (60’ Capacci), Bonchi (66’ Chianini), De Simone (82’ Galeotti), Cappelli (62’ Panzieri), Falsini. Allenatore Giusti.

CHIANTIGIANA: Gasparri, Ticci (75’ Verdiani), Lellis, Posarelli, Calonaci, Pallanti (46’ Lombardini), Conforti, Batoni, Del Sante, Redditi (75’ Longo), Machuca (46’ Dainelli). Allenatore Molfese.

Arbitro Scarabelli di Firenze.

Reti: 15’ Bidini, 78’ Lombardini, 82’ Giustini.

SUBBIANO – Amara sconfitta della Chiantigiana sul campo di Subbiano. La formazione di casa si è in pratica aggiudicata la vittoria dagli sviluppi di due calci d’angolo. Un 2-1 maturato insomma per effetto degli unici tiri del Subbiano nell’arco dei 90 minuti. La squadra di mister Molfese disputa una buona prova, ma nel momento in cui raggiunge il pari, al 78’ con Lombardini entrato dopo l’intervallo, non riesce a conservare l’equilibrio nel punteggio. E così all’82’ sono i locali - in vantaggio dal quarto d’ora grazie al gol di Bidini - a mettere a segno con Giustini la rete che risulterà decisiva. Alla Chiantigiana rimane solo il rimpianto per aver perduto proprio nel momento in cui aveva dato concretezza alla rincorsa.