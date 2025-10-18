Calcio promozione. Anticipo di lusso al Neri con il duello tra bomber. Montelupo va a Montignoso

Anticipo di lusso oggi al Neri di Castelfiorentino, dove per la sesta giornata del girone B arriva la corazzata Mobilieri Ponsacco dell’ex Lorenzo Sciapi. I rossoblù pisani comandano infatti la classifica con 13 punti insieme all’Atletico Maremma, frutto di 4 vittorie e un pari in 5 gare con il secondo miglior attacco (10 reti) e la miglior difesa (appena 2 gol incassati). Un impegno sulla carta quindi complicato per i gialloblù valdelsani, reduci comunque dalla loro prima sconfitta stagionale dopo due vittorie ed altrettanti pareggi. Tra l’altro tra le mura amiche il Castelfiorentino United viaggia a punteggio pieno con due successi per 3-1. Interessante anche la sfida nella sfida tra i due bomber principi, il ‘veterano’ Sciapi, oltre duecento gol in carriera e il giovane classe 2006 locale Boye. Tutti e due, infatti, hanno finora messo a referto 4 centri. Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Venuti della sezione del Valdarno (assistenti Chernenkova di Piombino e Angeli di Carrara).

Consueto appuntamento domenicale nel girone A invece per il Montelupo, che dopo il blitz di Uliveto Terme contro l’Urbino Taccolo sarà impegnato ancora in trasferta. Domani alle 15.30, infatti, gli amaranto saranno di scena al Del Freo di Montignoso. I padroni di casa, reduci dal ko di Forte dei Marmi, hanno gli stessi 7 punti degli uomini di Lucchesi e nei due precedenti casalinghi hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta segnando tre reti e subendone altrettante. Dopo la sconfitta di Forte dei Marmi all’esordio, invece, il Montelupo ha invece colto due vittorie consecutive in trasferta. La direzione di gara è stata affidata a Calise di Piombino (guardalinee Corcione di Pisa e Garcia di Pontedera).