Calcio Promozione. Arcore e Lesmo ko. Lissone vince il derby

Sorprese (negative) come i ko casalinghi del Lesmo e della Casati, ma anche piacevoli conferme come il secondo blitz in pochi giorni del Meda a Cantù, la vittoria della Speranza Agrate a Segrate e i tre gol dell’AC Lissone con la Concorezzese. "Era fondamentale iniziare col piglio giusto dopo la Coppa. Sono soddisfatto per la reazione, non abbiamo mai avuto dubbi sul valore dei nostri giocatori" dice Santoni dopo il 3-1 sui biancorossi. Spiccano le sconfitte di Arcore e Lesmo. I biancoverdi della Casati vanno sotto nel primo tempo 2-0 col Bresso. "Pensavamo fosse tutto facile. La sconfitta è giusta" sentenzia mister Camarda. Inatteso il capitombolo interno del Lesmo di Fossati contro la Manara (0-1); a nulla vale il forcing della ripresa. Esordio amaro in Promozione per la Dipo battuta 2-1 a Rozzano. Gol della bandiera al 94’ di Lazzari. Nel girone B la doppietta di Ronzoni e i gol di Lanzarotti e Personè fanno volare il Meda (1-4) nella tana del Castello. Il Ceriano si conferma a Vittuone (0-1, De Toni), non va oltre l’1-1 l’Universal a Ispra.Le doppiette di Piantoni e Calzighetti fanno grande l’Agrate a Segrate (2-4).

Ro.San.