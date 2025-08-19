Calcio Promozione. Bagnacavallo, esordio a fine mese

L’Ac Bagnacavallo è reduce da una stagione trionfale. Da neopromossa in Prima Categoria, ha conquistato un’altra promozione, approdando al campionato di Promozione per la stagione 2025-2026. Nei giorni scorsi, la rosa della prima squadra è stata presentata al Ciribilli. Ripercorrendo la vittoriosa cavalcata della passata stagione, la svolta è arrivata il 27 aprile, grazie alla decisiva vittoria casalinga per 2-1 contro il Santa Sofia. I protagonisti sono stati Matteo Calderoni e Mamadou Camara, autore di 17 gol stagionali, che hanno regalato alla squadra la promozione con una giornata d’anticipo. Il film della promozione è culminato in una sfilata d’onore. La squadra ha attraversato il centro cittadino su un trattore a rimorchio scoperto, accolta calorosamente dalla comunità. Giocatori, staff, l’allenatore Mauro Neri, il ds Gianni Bruno e il presidente Francesco (Franco) Zannoni sono stati festeggiati. Il Bagnacavallo debutterà in campionato, domenica 31 agosto, a Civitella. L’esordio casalingo avverrà domenica 7 settembre al ‘Secondo Bini’, contro il Roncofreddo.