Calcio Promozione. Beffa Moltalcino. De Stefano al 93’ firma il pareggio

MONTALCINO

1

LUCIGNANO

1

MONTALCINO: Trapassi (93’ Cicino), De Iorio Federico, Gugliotta, Palumbo, Bonsi, Trombesi, De Iorio Francesco, Pittalis (76’ Scali), Acatullo (82’ Spada), Ciolli (26’ Vichi), D’Aniello. Allenatore Cinelli.

LUCIGNANO: Goretti, Tralci (70’ Gianquitto), Dyla, Bambini, De Stefano, Roncucci, Pomeranzi (53’ Menchetti), Bianchi (30’ Colombo), Dodaj, Ferretti, Gironi. Allenatore Gennaioli.

Arbitro Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 6’ Acatullo, 93’ De Stefano.

MONTALCINO – Finisce in pareggio con i biancoverdi che recriminano su un netto rigore, con D’Aniello atterrato dentro l’area di rigore che l’arbitro Pisaneschi non concede. La cronaca ci racconta di un Montalcino in avanti per quasi tutta la gara e che passa in vantaggio già al sesto minuto con Acatullo che spinge in rete un traversone. Nella ripresa D’Aniello infatti prima calcia alto di poco poi incrocia con un gran tiro che tocca il palo ed esce. Il Lucignano trova una conclusione solo al 91’ con Trapassi che vola e mette in angolo. Su questo intervento si infortuna ed entra Cicino; sul corner De Stefano spalle alla porta tocca di testa forse per mettere la palla in area ma questa sorprende tutti ed entra per il definitivo pari.

Andrea Falciani