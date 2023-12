Calcio Promozione. Big match a Gaiole. La Chiantigiana sfida il Sansovino

E’ in programma a Gaiole il match clou della dodicesima giornata del girone C del campionato di Promozione: la Chiantigiana, infatti, ospita il Sansovino e si tratta chiaramente di uno scontro tra big. Solo chi vince può sperare seriamente di insidiare da vicino il duo di testa composto dall’Affrico e dal Grassina. Per il resto, dato il grosso equilibrio che si registra in questo girone, fare valutazioni è molto difficile. Torrita e Torrenieri, ad esempio, hanno 13 punti e si trovano a quattro lunghezze dalla zona play-off ed appena un punto sopra la zona play-out. Bastano due vittorie e cambia tutto! Domenica il Torrenieri rischia ad Alberoro mentre il Torrita è favorito a Pienza, contro una squadra in difficoltà. Ma è proprio la rabbia dei biancorossi il maggiore pericolo per i biancoazzurri. E il Montalcino? Ospita il Montagnano: tre punti fondamentali!

Giuseppe Stefanachi