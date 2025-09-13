Calcio promozione. Campo condiviso, la Sancascianese gioca alle 20

La Sancascianese di mister Daniele Latini è pronta al debutto di domani nel campionato di Promozione, ma non sarà un esordio come gli altri. La prima partita di calendario del girone "B" contro il San Miniato Basso è stata posticipata alle ore 20, una variazione necessaria a causa del calendario dello Scandicci, che utilizza lo stesso campo comunale per le sue gare del campionato di Serie D. Non sarà l’unico aggiustamento: anche la partita del 30 novembre (12ª giornata) della Sancascianese contro l’Atletico Piombino subirà uno spostamento di orario o un anticipo al sabato (lo Scandicci giocherà con l’Orvietana.

Dopo questi due "imprevisti", la programmazione tornerà regolare fino al 26 aprile 2026. In quella data, in occasione dell’ultima giornata di campionato di Promozione contro la Ginestra Fiorentina, la Sancascianese avrà la priorità. Sarà lo Scandicci a doversi spostare e trovare un’altra sede per la sua partita di Serie D (32ª giornata) contro il Follonica Gavorrano.

G. Puleri