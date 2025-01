Calcio promozione. Ceriano è attardata. Si punta su Frau

Nel weekend scatta anche il ritorno del girone A di Promozione. Rispetto al girone B dove comandano a spada tratta le formazioni brianzole, in quello geograficamente più a ovest comandano Baranzatese e Morazzone che verosimilmente si giocheranno il posto in Eccellenza. Attardata l’Universal Solaro, partita con ambizioni alte, ma che lotterà per il terzo posto e per fare i playoff. Ancora più attardato il Ceriano Laghetto che dopo la rivoluzione estiva non ha mantenuto i buoni propositi. La squadra di Brittanni gira a 13 punti, due in meno della passata stagione. "Abbiamo sprecato tante occasioni e perso per strada qualche punto. Quando si cambia molto e soprattutto si fa una squadra giovane, sono situazioni da mettere in conto" spiega l’esperto direttore sportivo Ernesto Lampugnani. Che ha completato tre operazioni di mercato in entrata. La più importante riguarda l’attaccante Tommaso Frau che rimpiazza Lorenzo Gerevini, il colpo estivo di maggior grido. Dalla Base a dicembre è arrivato a centrocampo il classe 2005 Luca Giuliani, dal Vighignolo l’attaccante Riccardo Coratella. "Domenica in casa con l’Aurora Cantalupo è una sfida già decisiva, non possiamo permetterci di sbagliare" dice Lampugnani.

Ro.San.