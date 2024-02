Calcio promozione. Cerretese a Luco. Montelupo in campo contro il Saline

Turno infrasettimanale oggi per il girone A di Promozione, valido per la 26esima giornata. La Real Cerretese sarà impegnata alle 15 sul campo del Luco per cercare di recuperare lo smalto perduto. Nel girone di ritorno, infatti, i ’medicei’ non hanno ancora vinto. Si troveranno di fronte un avversario insidioso, che tra le mura amiche ha perso solo contro la capolista Viareggio. Alla stessa ora, invece, il Montelupo tornerà in campo per concludere i minuti rimanenti della sfida contro il Saline, sospesa lo scorso 4 febbraio per l’incidente accorso al giovane amaranto Bianchini, che dopo uno scontro di gioco perse conoscenza per qualche minuto. Si ripartirà dal 47’, minuto dell’interruzione, con il punteggio sullo 0-0. I ragazzi di Lucchesi sono reduci dal primo ko di questo 2024 nella ’tana’ della capolista San Miniato Basso, mentre il team di Volterra viene dal 4-1 inflitto al Lebowski sul campo amico.