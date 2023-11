Calcio Promozione. Cerretese col ’fanalino’. Montelupo al Castellani

Turno sulla carta non certo impossibile per Real Cerretese e Montelupo in Promozione. Partiamo dal girone A, dove i biancoverdi ’medicei’ ricevono oggi alle 14.30 il fanalino di coda Pieve Fosciana. La squadra di Petroni è reduce dal brillante tris esterno di Monsummano ed ha nel mirino l’aggancio alla capolista Viareggio. Gli ospiti, al contrario, finora non hanno mai vinto raccogliendo appena 2 punti e perdendo senza segnare le ultime due partite. In settimana, però, hanno cambiato allenatore e questo potrebbe portare nuovo entusiasmo. Per l’occasione, comunque, mister Petroni dovrebbe avere tutti a disposizione.

Veniamo poi al girone B, dove il Montelupo torna al Castellani per vedersela con il Picchi Livorno (fischio d’inizio alle 14.30). I labronici sono senza dubbio una società blasonata con tanti campionati anche nelle categorie superiori, ma in questa stagione non sono partiti bene. In queste prime giornate hanno raccolto 6 punti (10 in meno del team di mister Lucchesi), frutto di 2 vittorie entrambe in trasferta. Solo 6 le reti segnate e ben 18 quelle subite (2 di media a partita). Gli amaranto, ancora privi dell’infortunato difensore centrale Alicontri, devono invece riprendere la propria marcia dopo la battuta d’arresto di Sesto Fiorentino.