Calcio Promozione. Cerretese per ripartire. Montelupo fuori casa

Archiviato il passo falso di domenica scorsa al Palatresi contro la Lampo Meridien, oggi alle 15 la Real Cerretese è chiamata a riscattarsi sul campo del Castelnuovo Garfagnana. Impresa che dovrà cercare di fare senza il proprio bomber Khalil Bouhafa, appiedato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Una trasferta che si preannuncia decisamente complicata visto che i gialloblù locali hanno conquistato 20 dei loro attuali 29 punti proprio davanti al proprio pubblico. Dopo la partita persa a tavolino dalla Pontremolese contro la Larcianese, la vetta della classifica del girone A di Promozione vede adesso tre squadre raccolte in appena 3 punti: Viareggio e Pontremolese 40, Real Cerretese 37. Passando al raggruppamento B trasferta delicata anche per il Montelupo, che sempre oggi alle 15 sarà di scena a Castiglioncello. I padroni di casa hanno aperta una striscia di 4 risultati utili consecutivi tra le mura amiche (3 vittorie e un pari), mentre gli amaranto sono ancora imbattuti in questo 2024, grazie a 2 successi ed altrettanti pareggi senza subire reti. La squadra di mister Lucchesi ha anche una partita in meno dopo l’ufficializzazione del recupero dei restanti minuti della gara contro il Saline sospesa domenica scorsa per un incidente a Bianchini.