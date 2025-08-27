Calcio Promozione. Cervia United, tra due settimane si comincia. Mister Montanari: "Abbiamo cambiato molto»

Pochi proclami e tanto lavoro, voglia di stupire e attaccamento alla maglia: il Cervia United riparte da questi principi per cercare di diventare una specie di guastafeste rispetto alle favorite per la vittoria del prossimo campionato di promozione. Non è cambiata la guida tecnica, Davide “Momo” Montanari allenerà per il secondo anno consecutivo i gialloblu e proprio lui prova a far capire chi dovrebbe lottare per l’alta classifica: "Riccione, Misano e Savignanese sono squadre davvero forti, poi io ci metto anche il Novafeltria che è appena retrocesso dalla Eccellenza ha cambiato poco e dopo aver preso un attaccante come Camara adesso cerca Traini, centravanti ex Misano".

Detto questo, che ruolo vede per il Cervia? "Noi ad inizio giugno avevamo solo quattro calciatori, abbiamo cambiato molto puntando su giocatori del territorio che quando vanno in campo col simbolo della città di Cervia sulla maglia sanno che questo vale molto". Una rosa nella quale sono presenti molti giovani nella quale spiccano alcuni elementi esperti: Marco Vesi in difesa, Nicola Mazzotti a centrocampo e Daniele Melandri in attacco. Il capitano però sarà Leonardo Merloni, centrocampista venticinquenne che non vede l’ora di iniziare: "Sono capitano per il secondo anno solo che un anno fa ho subìto un brutto infortunio e sono stato fuori tutta la stagione, sento molto la responsabilità di essere il capitano, si sta formando un bel gruppo e questo è molto importante".

Chi ha vissuto a lungo lo spogliatoio riesce anche a capire che profumo si sente nell’aria, su questo hanno esternato le loro sensazioni Marco Vesi e Daniele Melandri. Vesi difensore ex Forlì e Rimini, cresciuto nel settore giovanile del Cesena vede positivo per questi motivi: "La squadra è molto rinnovata, ma molti dei ragazzi si conoscono già bene tra loro e c’è molta voglia di lavorare cosa che conta per affrontare le tante partite che ci aspettano, dobbiamo mantenere questa voglia per tutta la stagione".

Daniele Melandri nel corso della sua carriera ha sempre avuto un rapporto di grande confidenza col gol, anche fra i professionisti come dimostrano le ottime stagioni con le maglie del Forlì e del Parma. Il centravanti si vuole confermare anche in gialloblu: "Non voglio fare promesse sui gol, non mi piace, posso dire che stiamo lavorando duro per arrivare bene al campionato, non ci mettiamo limiti cercheremo di dare sempre il massimo". Il campionato del Cervia United inizierà il 7 settembre, seconda giornata del girone di andata, sul campo del neopromosso Bellaria; va ricordato che il girone D della promozione è composto da diciassette squadre e ad ogni turno una dovrà riposare, al Cervia United lo stop toccherà appunto già al primo turno.

Roberto Daltri