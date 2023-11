Calcio Promozione. Chiantigiana, pari a Soci. Torrenieri battuto in casa, il Pienza si inchina al Grassina

CASENTINO ACADEMY

0

CHIANTIGIANA

0

CASENTINO ACADEMY: Paoli, Bondi, Lucci, Paggetti (70’ Ferri), Sorbini, Bronchi, Cipriani (82’ Agostini), Lunghi Tommaso, Giannotti (80’ Sarracino), Lunghi Diego, Pasquini. Allenatore Bonini.

CHIANTIGIANA: Gasparri, Ticci, Lellis, Posarelli, Calonaci, Dainelli (65’ Pallanti), Lombardini (65’ Machuca), Marchi, Del Sante, Milanesi, Batoni (65’ Conforti). Allenatore Molfese.

Arbitro Bamba (Valdarno).

SOCI - Risultato di parità a reti inviolate per la Chiantigiana sull’ostico campo del Casentino Academy. Nella parte finale della gara la Chiantigiana di mister Molfese ha avuto due grosse occasioni per portarsi a casa l’intera posta, ma Milanesi e Posarelli non hanno segnato.