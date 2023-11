Calcio Promozione. Ci pensa Pasqui. Il Torrita si arrende a casa Alberoro L'Alberoro ha battuto in rimonta il Torrita in una partita equilibrata. Il Torrita si è portato in vantaggio dopo 2' ma è stato raggiunto 2' dopo da Pasqui. Il punteggio è rimasto invariato fino al 75', quando Pasqui ha segnato il gol decisivo.