Calcio Promozione. Cinque club volano alto. Il Seregno è il favorito

Ci sono cinque brianzole nelle prime cinque posizioni del girone B al giro di boa. E se non è un record poco ci manca. Ma non c’è molto da stupirsi visto che in sede di pronostici non ci si discostava di molto dalla situazione attuale. Il Seregno, ancor di più dopo il mercato dicembrino, era la favorita ed è seconda a -4 dalla Vis Nova capolista e campione d’inverno. Lesmo, Lissone e Speranza sono in un pugno di punti. Nell’ultima domenica hanno vinto praticamente tutte a partire dalla prima della classe 2-0 sul Concorezzo, la partita degli ex a cui bisogna aggiungere il centrocampista De Ponti che segue con quattro mesi di ritardo mister Raspelli sulla tratta verso Giussano. Il primo gol in azzurro di Pontiggia spiana la strada a Civate (2-0 in 5’) al Seregno. Il poker del Lesmo a Biassono è sotto il segno di Lolli. Pareggia solo la Speranza (1-1) a Calolzio.

Ro.San.