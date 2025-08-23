Calcio Promozione. Colpo della Sinalunghese!. Preso il centrocampista Dema

Colpo di spessore per la Sinalunghese che completa la rosa pescando in serie D e regalando a mister Testini la classica ciliegina sulla torta. I rossoblù infatti hanno annunciato di aver ingaggiato per il prossimo campionato il centrocampista Giulio Dema (nella foto col direttore sportivo Gianluca Machetti) che dopo un brillante percorso nelle giovanili dell’Arezzo (dove ha esordito in prima squadra nel campionato 2021/22) ha giocato l’anno scorso nel San Donato e prima a Figline e Terranuova collezionando, a solo 21 anni, già ben 87 presenze in gare ufficiali di serie D.

Dema, aretino di nascita, già nell’agosto 2024 era stato vicino alla Sinalunghese ma poi aveva scelto l’opportunità di proseguire il cammino in serie D nei giallo azzurri dal San Donato agli ordini di mister Bonuccelli che lo ha utilizzato in ben 30 gare nel ruolo di mediano a lui più congeniale mentre negli anni precedenti aveva spesso giocato come esterno difensivo.

Con Dema si completa il centrocampo rossoblu con un giocatore avente caratteristiche uniche nella rosa e integra anche numericamente il reparto centrale che adesso avrà più opzioni di gioco da adottare nel corso della stagione che si presenta molto impegnativa anche sul piano agonistico vista la presenza nel girone di ben sette squadre della Valdchiana aretino senese con una serie infinita di derby dove serviranno nervi saldi e mente lucida.

Oggi intanto la formazione di Testini torna in campo per il test amichevole del suo pre campionato (dopo quelli contro la Under17 della Fiorentina al Viola Park e contro la Juniores Regionale) a Castiglion Fiorentino contro i padroni di casa della Castiglionese (Eccellenza girone B). Fischio d’inizio alle 17 allo stadio Faralli.