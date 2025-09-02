Calcio Promozione. Colpo dello Spiv contro il Bellaria. Pari per la Reno con Novafeltria

Il campionato di Promozione è iniziato con qualche sorpresa. Nel girone D, dove il Cervia United ha osservato il proprio turno di riposo, il sorriso più smagliante – che poi è anche l’unico per le nostre rappresentati – è stato quello del San Pietro in Vincoli, capace di sconfiggere il Bellaria 2-0 con reti di Montemaggi al 37’ del 1° tempo e Lorenzi al 22’ della ripresa. La Reno ha conquistato un buon pareggio, 1-1 a Secchiano, contro il Novafeltria, nella sfida fra retrocesse dall’Eccellenza.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 16’ della ripresa con Castellani. Il pareggio di De Rose è arrivato dopo 4’ e ha permesso alla formazione di Sant’Alberto di muovere la classifica. Le note dolenti sono giunte da Classe e Bagnavacallo. L’undici di mister Polidori è uscito sconfitto dal match casalingo contro il Misano. Decisiva la rete di Tamagnini al 39’ del 1° tempo. Cocente il ko del Bagnacavallo a Civitella, concretizzato allo scadere.

I biancorossi erano passati in vantaggio in avvio (9’) con Camara. I padroni di casa hanno ribaltato il risultato nella ripresa con la doppietta di Lucarelli (24’ e 45’). Nel girone C, dove la Spal ha perso in casa 1-2 contro Fratta Terme davanti a 5.900 spettatori, lo Sparta Castel Bolognese ha pareggiato 2-2 sul campo della Centese (doppio vantaggio castellano con Placci al 10’ e Venturoli al 45 su rigore; di Rimondi al 47’ e Toffano al 10’ della ripresa su rigore le reti degli estensi).