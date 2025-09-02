Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Promozione. Colpo dello Spiv contro il Bellaria. Pari per la Reno con Novafeltria

Calcio Promozione. Colpo dello Spiv contro il Bellaria. Pari per la Reno con Novafeltria

Il campionato di Promozione è iniziato con qualche sorpresa. Nel girone D, dove il Cervia United ha osservato il proprio...

di ROBERTO ROMIN
2 settembre 2025
Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Il campionato di Promozione è iniziato con qualche sorpresa. Nel girone D, dove il Cervia United ha osservato il proprio turno di riposo, il sorriso più smagliante – che poi è anche l’unico per le nostre rappresentati – è stato quello del San Pietro in Vincoli, capace di sconfiggere il Bellaria 2-0 con reti di Montemaggi al 37’ del 1° tempo e Lorenzi al 22’ della ripresa. La Reno ha conquistato un buon pareggio, 1-1 a Secchiano, contro il Novafeltria, nella sfida fra retrocesse dall’Eccellenza.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 16’ della ripresa con Castellani. Il pareggio di De Rose è arrivato dopo 4’ e ha permesso alla formazione di Sant’Alberto di muovere la classifica. Le note dolenti sono giunte da Classe e Bagnavacallo. L’undici di mister Polidori è uscito sconfitto dal match casalingo contro il Misano. Decisiva la rete di Tamagnini al 39’ del 1° tempo. Cocente il ko del Bagnacavallo a Civitella, concretizzato allo scadere.

I biancorossi erano passati in vantaggio in avvio (9’) con Camara. I padroni di casa hanno ribaltato il risultato nella ripresa con la doppietta di Lucarelli (24’ e 45’). Nel girone C, dove la Spal ha perso in casa 1-2 contro Fratta Terme davanti a 5.900 spettatori, lo Sparta Castel Bolognese ha pareggiato 2-2 sul campo della Centese (doppio vantaggio castellano con Placci al 10’ e Venturoli al 45 su rigore; di Rimondi al 47’ e Toffano al 10’ della ripresa su rigore le reti degli estensi).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su