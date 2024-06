Calcio promozione: come preparatore dei portieri c’è Chiluzzi. La Valsanterno procede spedita: dopo Geraci ecco il vice Nannoni Il lavoro della Valsanterno per il prossimo campionato di Promozione procede con l'annuncio dello staff tecnico: Geraci come allenatore, Nannoni come vice e Chiluzzi come preparatore dei portieri. Cambiamenti nel team, ma la squadra si prepara con determinazione.