Calcio: Promozione. Doccia gelata per il Forte dei Marmi

AVENZA – Momento "no" in casa Forte dei Marmi. Dopo la batosta post-derby (in campo dal 2-0 di vantaggio era finito 2-2) con la lunghissima squalifica comminata al portiere Barsottini, ieri ecco arrivare la doccia gelata della sconfitta alla “Covetta“.

Evidentemente gli squali versiliesi soffrono la San Marco, contro cui non riuscirono a vincere nemmeno nella prima stagionale di Coppa (il 31 agosto finì 1-1, con rimonta fortemarmina). Stavolta hanno addirittura perso, contro un’avversaria costruita con tutt’altra ambizione rispetto a quella di mister Yuri Papi.

Ieri sotto il diluvio sul rinnovato sintetico del “Paolo Deste“ gli avenzini si sono presi tre punti di platino in chiave salvezza mentre i versiliesi hanno perso ulteriore terreno dalla vetta, dove sta scappando la Lampo Meridien (trascinata dai gol di Matteo Fedi, ex Real Cerretese).

Gran bel primo tempo della San Marco Avenza di ’Nanni’ Putti che però il gol-partita lo trova in avvio di ripresa quando sulla corsia mancina si sviluppa una pregevole combinazione fra Bonuccelli e Lazzini che vede poi il centrocampista Bordin entrare in area, fintare e calciare imparabilmente sul palo più lontano dove nulla ha potuto il 2006 Calò.