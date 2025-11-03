CALCIO Promozione: domenica trionfale per le squadre apuane, doppietta di bertuccelli e gol da 3 punti di bordin. Impresa del Montignoso che cala il poker contro il Cubino. Grande vittoria per la San Marco con il Forte dei Marmi

SAN MARCO AVENZA1FORTE DEI MARMI0

SAN MARCO AVENZA: Mariani, Gambogi, Bonuccelli, Lazzini, Granai M., Pieroni, Verona (80’ Vannucci), Bordin, Yassir (73’ Martinelli), Granai L.. A disp. Arrighi, Gassani, Bondielli, Rizzari, Ciampi Cioni, Ballani, Pasquini. All. Putti.

FORTE DEI MARMI: Calò, Credendino, Deda (75’ Sapienza), Bigini (65’ Mengali M.), Lossi, Vaira, Tedeschi, Seriani (82’ Papi N.), Mengali F., Papi M. (65’ Imbrenda), Del Soldato (86’ Adami). A disp. Dazzi, Colombi, Alberti, Makhlouf. All. Papi.

Arbitro: Calise di Piombino.Marcatori: 55’ Bordin.

AVENZA – Sotto il diluvio la San Marco Avenza si è presa tre punti importanti per la classifica al cospetto dell’ambizioso Forte dei Marmi. I rossoblù di mister Putti hanno disputato una prima frazione di gara notevole per qualità di gioco nella quale sono riusciti a creare buone trame e ad andare ripetutamente al tiro pur senza avere opportunità clamorose.

Il gol col quale hanno vinto la partita, però, i ’leoni’ lo hanno confezionato dopo una decina di minuti della ripresa quando sembravano i versiliesi ad aver centrato meglio il rientro dagli spogliatoi. L’azione decisiva si è sviluppata sulla fascia sinistra con una combinazione molto bella tra Bonuccelli e Lazzini che ha visto poi il centrocampista Bordin entrare in area, fintare e calciare imparabilmente sul palo più lontano. Il Forte dei Marmi, sul fronte opposto, ha avuto la sua migliore occasione per andare in rete con un tiro finito sotto la pancia di Mariani e neutralizzato con difficoltà. Nel finale gli avenzini hanno dovuto disputare una gara di sofferenza, ma hanno saputo tenere il campo dimostrandosi compatti e gagliardi. Il Forte dei Marmi ha effettuato tutti i suoi cambi offensivi ma senza riuscire ad essere efficace sotto porta.

Gian.Bond.