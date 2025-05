Calcio Promozione e Prima categoria. Fra Romito e Cadimare c’è in palio la salvezza

Dopo la sconfitta dell’andata il Follo dovrà a tutti costi centrare il successo per salvare la categoria oggi alle 16 in casa contro la Panchina Chiavari nella sfida di ritorno dei playout di Promozione. "Purtroppo la gara di domenica scorsa non è andata come ci aspettavamo – dice coach Riccardo Bracaloni – Oggi saremo quindi costretti a cercare di fare la partita perfetta. Partiamo svantaggiati è vero, ma siamo una squadra imprevedibile. Sono fiducioso nei miei ragazzi e mi auguro che trovino in loro le motivazioni e la forza necessaria per invertire la rotta. Sicuramente cercheremo di fare di tutto per rendere la vita difficile ai nostri avversari". Si gioca alle 16 al ’Ferdeghini’ arbitra Bergonzi di Savona, assistenti Arado e Bernardini di Genova. Anche sul fronte Prima Categoria non mancheranno le emozioni nel derby dei playout che andrà in scena oggi alle 16 al ’Biggi’ tra il Romito Magra e il Cadimare (arbitra Brizzi di Spezia). Dopo il pareggio dell’andata i giochi sono ancora aperti.

"Di fronte - afferma il mister del Cadimare Andrea Grippino - avremo una squadra che su tre sfide non abbiamo mai battuto. Ci aspetteranno quindi 100 minuti di lotta e sacrifico per portare a casa una vittoria che ci consentirebbe di mantenere la categoria. La squadra si è allenata bene e anche se abbiamo un solo risultato su 3, siamo fiduciosi". Ottimismo anche in casa Romito Magra: "Domenica scorsa è stata una gara a due facce. Nel primo tempo siamo stati praticamente assenti – spiega il ds Enrico Bragazzi – mentre nel secondo abbiamo fatto vedere cose interessanti, raggiungendo il pareggio. Il ritorno sarà aperto ad ogni risultato. Speriamo di aggredire la partita in maniera differente e di portare a casa un risultato importante. Rispetto ai nostri avversari in questa stagione abbiamo fatto un percorso all’opposto e ora ci ritroviamo in questo scontro finale in cui stanno venendo fuori tutti i limiti e i punti di forza: i valori in campo sembrano essere davvero molto livellati".

Ilaria Gallione