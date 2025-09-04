Calcio: Promozione e settore giovanile. Pietrasanta in crescita: "Investimenti mirati»

Si è presentato ai tifosi e alla città il Pietrasanta Calcio l’altra sera in piazza a Tonfano nel contesto di Marina Eventi, facendo salire sul palco tutte le squadre dalla prima in Promozione fino ai più piccoli. E proprio per il settore giovanile in casa biancoceleste c’è una grande attenzione. Il Pietrasanta ha portato due sue squadre nell’Elìte riuscendo lo scorso anno a vincere i rispettivi campionati Giovanissimi e Allievi. "Ci attende una stagione impegnativa – ha detto il presidente Andrea Galeotti – visto che parliamo di un girone unico per la Toscana... e andremo ad incontrare il top delle squadre regionali. Per noi è una prima esperienza: l’obiettivo è la salvezza. Dovremmo conoscere questo campionato, testare la nostra forza contro squadre già rodate. Sarà un campionato che servirà a fare esperienza".

Anche in questo caso è fondamentale, per il Pietrasanta, curare il proprio vivaio. "Con Ciro Capuano, che si occupa del settore giovanile agonistico, stiamo facendo un grande lavoro – spiega Galeotti – negli ultimi anni sono esplose le iscrizioni. Oggi tra tutti i tesserati contiamo quasi 450 atleti. Grazie anche agli investimenti fatti per le strutture, che sono fondamentali: il campo Pedonese a Marina, la Pruniccia a Strettoia, lo stadio comunale e il campo delle Iare". "Il ringraziamento va all’amministrazione comunale e all’ufficio sport che hanno sempre mostrato grande sensibilità e ci hanno assicurato strutture e campi a norma e all’avanguardia – conclude – solo la scuola calcio conta oltre 140 bambini e infatti abbiamo per tutte le categorie una doppia squadra: un grande lavoro portato avanti dal responsabile Stefano Ciucci".

Nel frattempo è già stata avviata la campagna abbonamenti per la prima squadra in Promozione: 120 euro per le 15 gare casalinghe (gratis per under 14 e disabili oltre il 50%). Si può prenotare al campo Pedonese in via Giacomo Leopardi a Marina di Pietrasanta (per info al 345 5330465 o 366 1135822), alla Farmacia Tessari in piazza Giosuè Carducci 4 in centro a Pietrasanta o al Ristorante Mamma Enza in via del Pagliaio 104.