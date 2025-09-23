Calcio Promozione, esordio amaro per il Montignoso. Ricci: "Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi"

"I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, non posso recriminargli nulla. La settimana impegnativa appena trascorsa non c’entra". Mister Gabriele Ricci non cerca scuse dopo il 3-2 rimediato domenica dai suoi in casa contro lo Jolo Calcio. Per i rossoblù si trattava della terza sfida in sette giorni dopo quella vinta 1-0 a San Piero a Sieve una settimana prima e quella persa 2-1 a Forte dei Marmi mercoledì costata la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia, ma per il tecnico dei montignosini le giustificazioni non servono a nulla: "Non dobbiamo trovare alibi – ha commentato –, ma continuare invece a lavorare su noi stessi per cercare di comprendere il nostro potenziale. Quando lo troveremo, e sono certo che lo troveremo, potremo portare avanti quel percorso di crescita che ci permetterà di fare una stagione importante".

Analizzando la gara, il nuovo allenatore del Montignoso ha tenuto a sottolineare la prestazione dei suoi ragazzi, passati in vantaggio al quarto d’ora con Vignali e raggiunti al 27’ da D’Agati, prima dei due episodi che nella ripresa hanno girato a favore degli ospiti grazie alla freddezza di Ferroni, autore di una doppietta: "Abbiamo avuto un buon approccio all’incontro – ha detto Ricci –. E per buona parte della partita abbiamo tenuto il pallino del gioco come volevamo. Nel finale, poi, due calci piazzati a sfavore e due gol subiti, uno dopo l’altro. Ci hanno tagliato le gambe, anche se nel recupero siamo riusciti a riaprirla con Bertuccelli. Non è bastato".

Alessandro Salvetti