Calcio Promozione. Foligno, c’è la Clitunno

FOLIGNO – Provare a vincere il derby con la Clitunno per arrivare al super big match con il San Venanzo con lo stesso divario di punti che attualmente divide i falchetti dalla capolista. Desiderio che il Foligno Calcio, reduce dal blitz confezionato sul campo del Torgiano, accarezza nel tentativo di regalare al popolo biancazzurro un finale di stagione scoppiettante. Confronto, quello in calendario domenica 23 marzo, che vede i tifosi di Urbanelli e soci impegnati a preparare la trasferta sul terreno della capolista per un appuntamento che inutile dirlo vale una intera stagione. Finale di stagione che in pochi qualche mese addietro avrebbero immaginato: invece, adesso è un sogno dal quale il Foligno non vuole svegliarsi. Merito dell’allenatore Proietti, del ds Angelini che nonostante i tanti infortuni e un collettivo numericamente ridotto, sono sempre riusciti a far fronte e con successo alle importanti defezioni.

Adesso, però, è necessario puntare gli sguardi sul confronto interno con la Clitunno (per l’occasione il pubblico in previsione delle condizioni meteo non confortanti sarà ospitato nel settore tribuna coperta) un appuntamento non facile e pieno di insidie con gli ospiti che arriveranno al Blasone con l’obiettivo di raccogliere un risultato positivo. Intanto per ritornare al confronto sul terreno della capolista, sono già tanti tifosi del falchetti pronti all’esodo per far sentire, come sempre hanno fatto durante la stagione, il calore ai proprie beniamini. Massiccia presenza dei tifosi biancazzurri che potrebbe però essere limitata dalle disposizioni dell’ordine pubblico a causa dei posti limitati del terreno di gioco del San Venanzo.

C.Lu.