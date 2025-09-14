Calcio Promozione. Forte debutto casalingo, ma al ‘Pedonese’. Il Pietrasanta sul campo della Fortis Juventus

Prima giornata di campionato, come in Eccellenza, anche per la Promozione Toscana. Le due versiliesi sono una in casa (ma non sul suo solito campo) e l’altra in trasferta assai lontana. Fischi d’inizio per tutti alle 15.30.

Qui Forte dei Marmi. Gli squali giocano in casa ma sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta per i lavori sull’erba del “Necchi-Balloni“. Avversario di turno è il Montelupo: dirige Francesco Menchini di Viareggio, assistito da Ilona Chernenkova di Piombino e da Alessio Ricciardi di Livorno. Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Barsottini; 5 Deda (2006), 6 Vaira, 3 Zambarda; 2 Credendino, 4 N. Papi, 8 Bigini, 11 Sapienza; 10 M. Papi; 9 Mengali, 7 Tedeschi. All. Y. Papi.

Qui Pietrasanta. I biancocelesti vanno a Borgo San Lorenzo, ospiti della Fortis Juventus... ma non nel classico stadio di casa dei mugellani (che non è disponibile poiché lì stanno rifacendo le tribune) bensì al campo “Ronta“. La terna designata sarà composta dall’arbitro Alessio Mauro di Pistoia e dai guardalinee Gianni Gambini di Pontedera e Gabriele Intermite di Viareggio. Il tecnico dei biancocelesti Leonardo Tocchini ha tutti a disposizione (tranne Alessandro Remedi, impegnato con la Nazionale italiana di beach soccer negli Europei a Viareggio) e confermerà il modulo 4-2-3-1 che sta dando ottimi frutti e garanzie, ma puntando più sulla fisicità. "I ragazzi stanno tutti bene – assicura Tocchini – la Fortis Juventus è una squadra tutta nuova e molto giovane. Speriamo di far valere il nostro maggior mestiere... ma troveremo un ambiente caldo come sempre da quelle parti". Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Gega; 2 Laurini, 5 Da Prato, 6 V. Bartoli, 3 Laucci; 4 Granaiola, 8 Aquilante; 7 Szabo, 10 M. Ricci, 11 Sacchelli (2006); 9 Ceciarini. All. Tocchini.