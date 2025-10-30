Acquista il giornale
Calcio Promozione Girone B. Colpo Solierese con Vignocchi a Maranello

la pieve n. 0 camposanto 0 LA PIEVE: Mbaye, Tudini Bellei (77’ Pepe), Monari, Timperio (80’ Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti (84’ Pellegrino),...

di DAVIDE SETTI
30 ottobre 2025
la pieve n.

0

camposanto

0

LA PIEVE: Mbaye, Tudini Bellei (77’ Pepe), Monari, Timperio (80’ Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti (84’ Pellegrino), Cantarello, Gilli. A disp.: Borghi, Belfakir, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Libertino. All. Barbi V. CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu (77’ Ndrejaj), Mensah (67’ Mogavero), Pjolla, Malavasi, Grazia A., Natali (67’ Diegoli), Gripshi (88’ Ofosu), Bortolazzi, Denteh. A disp.: Grazia G., Guandalini, Vitiello, Telicki, Grygiel. All. Luppi

Arbitro: Grisendi di Reggio

Note: ammoniti Natali, Davitti, Malavasi, Mogavero, Azindow

Finisce senza reti il derby salvezza di Nonantola fra La Pieve e Camposanto. Al 10’ conclusione dal limite di Gripshi e grande risposta di Mbaye in angolo. Al 13’ Cantarello prova il tiro, Chiossi blocca. Al 33’ il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo di Pjolla su Sghedoni. Dagli undici metri va Gilli ma calcia a lato. Al 49’ tiro insidioso out di Natali. Al 67’ ci prova Boriani che manda alto. All’80’ la conclusione di Denteh da centro area si stampa sulla traversa.

© Riproduzione riservata

