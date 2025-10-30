Calcio Promozione Girone B. Colpo Solierese con Vignocchi a Maranello
LA PIEVE: Mbaye, Tudini Bellei (77’ Pepe), Monari, Timperio (80’ Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti (84’ Pellegrino), Cantarello, Gilli. A disp.: Borghi, Belfakir, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Libertino. All. Barbi V. CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Deliu (77’ Ndrejaj), Mensah (67’ Mogavero), Pjolla, Malavasi, Grazia A., Natali (67’ Diegoli), Gripshi (88’ Ofosu), Bortolazzi, Denteh. A disp.: Grazia G., Guandalini, Vitiello, Telicki, Grygiel. All. Luppi
Arbitro: Grisendi di Reggio
Note: ammoniti Natali, Davitti, Malavasi, Mogavero, Azindow
Finisce senza reti il derby salvezza di Nonantola fra La Pieve e Camposanto. Al 10’ conclusione dal limite di Gripshi e grande risposta di Mbaye in angolo. Al 13’ Cantarello prova il tiro, Chiossi blocca. Al 33’ il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo di Pjolla su Sghedoni. Dagli undici metri va Gilli ma calcia a lato. Al 49’ tiro insidioso out di Natali. Al 67’ ci prova Boriani che manda alto. All’80’ la conclusione di Denteh da centro area si stampa sulla traversa.
