Calcio promozione. Giussano con Calolziocorte per ripartire

Saprà la Vis Nova riprendere immediatamente la corsa dopo il pareggio di Concorezzo mercoledì sera? Oggi le Lucertole tornano a Giussano per affrontare la pericolante Calolziocorte. Turno sulla carta a loro favorevole perché l’immediata inseguitrice Lissone, ora a -7, ospiterà a Biassono la Speranza Agrate in quello che è senza dubbio il match clou della 25esimo turno.

E le altre? Gioca alle 18 a Missaglia

il Seregno contro l’Ars Rovagnate (rientra in attacco Gentile) per cercare quella continuità necessaria per giocare i playoff. Posticipa anche il Lesmo alle 19 a Como contro l’Ardita, mentre gioca regolarmente alle 14.30 la Concorezzese ancora in casa contro il Castello Città di Cantù. Nel girone occhio al derby Ceriano Laghetto-Universal Solaro.

Ro.San.