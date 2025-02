Calcio Promozione. Giussano non si ferma. Con Biassono arriva l’ottava vittoria di fila

Vince, un po’ a fatica, ma continua a farlo. Anzi, nel 2025 non ha fatto altro (sesta vittoria di fila nel nuovo anno che diventano otto con le ultime due del girone di andata). E i punti di vantaggio della capolista Vis Nova sull’AC Lissone – anch’essa in grande spolvero dopo il 3-0 a Vighizzolo contro il Castello Cantù – restano 9. Col Biassono – che ha anche avuto le sue opportunità di fare gol in contropiede – però è servito un penalty nel finale di gara trasformato da capitan Innocenti (foto) per far saltare il fortino rossoblù. Quanto basta a mister Raspelli per mantenere il sorriso. "Devo fare un plauso ai miei ragazzi perché sono stati bravi a non perdere la testa mantenendo la pazienza nei momenti importanti della partita. Abbiamo capito che ogni domenica sarà difficilissimo, ma fino alla fine non abbiamo intenzione di mollare e anzi, solo stando uniti, potremo toglierci grandi soddisfazioni". Tiene il passo anche il Seregno, oggi terzo solitario, che seppur incompleto regola il Colicoderviese grazie alle reti di Buccini e Valtorta. Più complicata la vittoria della Speranza Agrate (1-0 sull’Ardita Cittadella, al 75’ Borghi), frena il Lesmo in casa con l’Ars (1-1), il solito Lolli impatta al 76’.

Ro.San.