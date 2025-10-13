Calcio Promozione. Graffio Acquaviva! Decide il gol di Fiorilli

ACQUAVIVA

1

RUFINA

0

ACQUAVIVA: Bellucci, Muccifori, Laudani, Pandolfi, Bianchi, D’Antonio, Borgheresi (72’ Landi), Cappelli (69’ Favilli), Fiorilli (72’ Ferretti), Biscaro Parrini (86’ Rihani). Allenatore Cresti.

RUFINA: Moretti, Sequi, Chiarello, Grazzini, Gori, Gurioli, Rachidi, Riccioni, Ceramelli, Bachi, Maccari. Allenatore Puglioli.

Rete: 40’ Fiorilli.

ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO – L’Acquaviva torna alla vittoria e si rilancia in classifica.

Tre punti fondamentali ottenuti contro una Rufina quadrata e combattiva ma che i nostri hanno affrontato con il giusto piglio di squadra e con una prestazione generosa, orgogliosa e determinata. La difesa non concede praticamente nulla a Ceramelli e compagni, centrocampisti e attaccanti corrono e lottano per cento minuti, decisivo il gol del solito, letale Gabriele Fiorilli che su angolo di Muccifori suggella il gran lavoro di tutto il gruppo.

Grande entusiasmo tra gli sportivi presenti sugli spalti per questa affermazione che rilancia in graduatoria l’Acquaviva, capace di imporsi con merito al cospetto di una Rufina compatta e a tratti ostica. La puntuale deviazione a rete di Fiorilli ha fatto comunque la differenza in favore dei padroni di casa.