Calcio Promozione. Grinta Montalcino . Frenata la corsa dell’ostico Grassina

MONTALCINO

1

GRASSINA

1

MONTALCINO: Trapassi, Berardi, Gugliotta, Palumbo, Matteini, Spada, Vichi, De Iorio, Layani, Trombesi (72’ Pecci), D’Aniello. Allenatore Francini.

GRASSINA: Bartoli, Rossillottini, Mazzoni, Alfarano, Tomberli, Travagli,Natale (50’ Metafonti), Caschetto (23’ Fabiani), Baccini, Simoni (65’ Dini), Colasuono (90’ Manecchi). Allenatore Cellini.

Arbitro Nicola Mascelloni di Grosseto.

Reti: 24’ Vichi, 25’ Colasuono.

MONTALCINO – Prende un buon punto il Montalcino contro un Grassina davvero forte e in piena corsa per la vittoria finale. Nei primi venti minuti le due squadre si affrontano soprattutto a centrocampo poi i ragazzi di Francini abbandonano ogni timore e iniziano a spingere e in quattro minuti costringono i fiorentini nella loro metà campo. Al 24’ bella azione del Montalcino che porta Vichi al tiro che finisce in fondo al sacco. Passa appena un minuto che gli ospiti ripartono veloci e arrivano alla conclusione con Colasuono che batte Trapassi. Nella ripresa il Grassina cerca di spingere con maggior vigore e il Montalcino si affida a qualche ripartenza . Da segnalare due belle parate di Trapassi prima su calcio piazzato di Simoni poi su tiro di Baccini.

Andrea Falciani